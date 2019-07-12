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Espreso.tvОбществоВ Берлине прокомментировали разговор Зеленского с Путиным

В Берлине прокомментировали разговор Зеленского с Путиным

Германия приветствует прямой диалог между Украиной и Российской Федерацией. Ведь прямой диалог - необходимое условие для разрешения конфликта

Об этом заявил на брифинге представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, передает Укринформ.

"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписавшими", - сказал дипломат.

Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

В Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным. В то же время что касается возможностей расширения (нормандской, - ред.) "четверки" его участников (в которую входят также Германия и Франция), то Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением.

Кроме того, он добавил, что переговоры по поводу ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, в свою очередь, положительно отозвался по поводу отвода сил в районе Станицы Луганской.

  • Ранее сообщалось, что 12 июля заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Украину на встрече внешнеполитических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата".
  • 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые поговорили по телефону.
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