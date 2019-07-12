В Берлине прокомментировали разговор Зеленского с Путиным
Об этом заявил на брифинге представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, передает Укринформ.
"Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине ... Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписавшими", - сказал дипломат.
Поэтому, по его словам, в Берлине приветствуют то, что состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
В Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным. В то же время что касается возможностей расширения (нормандской, - ред.) "четверки" его участников (в которую входят также Германия и Франция), то Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением.
Кроме того, он добавил, что переговоры по поводу ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.
Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, в свою очередь, положительно отозвался по поводу отвода сил в районе Станицы Луганской.
- Ранее сообщалось, что 12 июля заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко будет представлять Украину на встрече внешнеполитических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата".
- 11 июля президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые поговорили по телефону.
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