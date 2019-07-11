Замглавы ОПУ Пристайко встретится с советниками лидеров стран "нормандского формата"
11 июля, 2019, 21:22
Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко представлять Украину на встрече внешнеполитических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата"
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".
Встреча состоится 12 июля в Париже.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Пристайко будет представлять украинскую сторону на встрече "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия).
От российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.
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