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Espreso.tvОбществоЗамглавы ОПУ Пристайко встретится с советниками лидеров стран "нормандского формата"

Замглавы ОПУ Пристайко встретится с советниками лидеров стран "нормандского формата"

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко представлять Украину на встрече внешнеполитических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата"

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".

Встреча состоится 12 июля в Париже.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Пристайко будет представлять украинскую сторону на встрече "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия).

От российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

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