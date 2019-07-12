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Espreso.tvСпорт"Реал" заплатит бешеную сумму за Погба

"Реал" заплатит бешеную сумму за Погба


фото: Reuters
"Реал" приготовил бешеную сумму за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

Об этом сообщает ABC.es .

"Реал" готов осуществить первый официальный запрос "Манчестер Юнайтед" по трансферу Поля Погба. Руководство испанского клуба ожидает, что 26-летний француз самостоятельно заявит манкунианцам о готовности сменить место работы. После этого мадридцы предложат манчестерцам 125 млн евро за футболиста.

В случае отказа мадридцы могут увеличить свое предложение до 130 млн евро, а также добавить 15 млн в виде бонусов.

  • Напомним, 26 апреля появилась информация, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился относительно перехода в мадридский "Реал" и хочет ускорить трансфер.
  • 22 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба.
  • 18 июня "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить полузащитника Поля Погба и собирается кардинально повысить зарплату игрока .
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