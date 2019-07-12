"Реал" заплатит бешеную сумму за Погба

12 июля, 2019, 10:44

"Реал" приготовил бешеную сумму за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

Об этом сообщает ABC.es .

"Реал" готов осуществить первый официальный запрос "Манчестер Юнайтед" по трансферу Поля Погба. Руководство испанского клуба ожидает, что 26-летний француз самостоятельно заявит манкунианцам о готовности сменить место работы. После этого мадридцы предложат манчестерцам 125 млн евро за футболиста.

В случае отказа мадридцы могут увеличить свое предложение до 130 млн евро, а также добавить 15 млн в виде бонусов.