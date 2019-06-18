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Espreso.tvСпортМЮ пытается удержать Погба фантастической зарплатой

МЮ пытается удержать Погба фантастической зарплатой


фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить полузащитника Поля Погба и собирается кардинально повысить зарплату игрока

Об этом сообщает Daily Mail .

По данным издания, ему предложат значительное повышение зарплаты - с 290 тыс. фунтов в неделю до 500 тыс. (560 тыс. евро). Он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Алексисом Санчесом.

На Погба также претендуют "Реал", ПСЖ и "Ювентус".

  • Напомним, 7 мая стало известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба готов настаивать на своем переходе в "Реал".
  • 26 апреля появилась информация, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился по поводу перехода в мадридский "Реал" и хочет ускорить трансфер.
  • 22 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба.
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