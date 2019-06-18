МЮ пытается удержать Погба фантастической зарплатой

18 июня, 2019, 13:41

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить полузащитника Поля Погба и собирается кардинально повысить зарплату игрока

Об этом сообщает Daily Mail .

По данным издания, ему предложат значительное повышение зарплаты - с 290 тыс. фунтов в неделю до 500 тыс. (560 тыс. евро). Он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды вместе с Алексисом Санчесом.

На Погба также претендуют "Реал", ПСЖ и "Ювентус".