В МЮ придумали, как удержать Погба в клубе

22 мая, 2019, 13:32

"Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба

Об этом сообщает The Times .

По данным издания, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует "Реал". Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку.

МЮ уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник Эшли Янг в новом сезоне вряд ли будет играть в каждом матче.