В МЮ придумали, как удержать Погба в клубе
22 мая, 2019, 13:32
"Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба
Об этом сообщает The Times .
По данным издания, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует "Реал". Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку.
МЮ уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник Эшли Янг в новом сезоне вряд ли будет играть в каждом матче.
- Напомним, 13 мая фанаты "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Кардиффа" выкрикивали неприятные слова в адрес французского полузащитника Поля Погба.
- 7 мая стала известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба готов настаивать на своем переходе в "Реал".
- 26 апреля появилась информация, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился относительно перехода в мадридский "Реал" и хочет ускорить трансфер.
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