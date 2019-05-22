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В МЮ придумали, как удержать Погба в клубе


фото: REUTERS
"Манчестер Юнайтед" нашел решение, как удержать лидера команды Поля Погба

Об этом сообщает The Times .

По данным издания, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер намерен сохранить полузащитника Поля Погба, на которого претендует "Реал". Норвежец планирует сделать 26-летнего француза ключевым игроком команды и предложить ему капитанскую повязку.

МЮ уже объявлял об уходе нынешнего капитана Антонио Валенсии свободным агентом, а его вероятный преемник 33-летний защитник Эшли Янг в новом сезоне вряд ли будет играть в каждом матче.

  • Напомним, 13 мая фанаты "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Кардиффа" выкрикивали неприятные слова в адрес французского полузащитника Поля Погба.
  • 7 мая стала известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба готов настаивать на своем переходе в "Реал".
  • 26 апреля появилась информация, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился относительно перехода в мадридский "Реал" и хочет ускорить трансфер.

 

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