Погба требует ускорить трансфер в "Реал"
26 апреля, 2019, 14:38
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился относительно перехода в мадидський "Реал"
Об этом сообщает The Times .
Погба изъявил желание продолжить карьеру в мадридском Реале.
Погба выступил против Сульшера - игроки Манчестер Юнайтед разделились на два лагеря
26-летний хавбек уже обратился к своему скандального агента Мино Райола с просьбой начать переговоры о переходе в королевский клуб.
По информации издания, Райола на прошлой неделе отменил встречу с руководством Манчестер Юнайтед, на которой он собирался обсудить будущее Поля.
В этом сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, в которых видзначися 13 голами и 9 голевыми пасами.
- 24 апреля стало известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба объявил одноклубникам о намерении летом перейти в "Реал".
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