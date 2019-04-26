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Погба требует ускорить трансфер в "Реал"


фото: REUTERS
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба определился относительно перехода в мадидський "Реал"

Об этом сообщает The Times .

Погба изъявил желание продолжить карьеру в мадридском Реале.

Погба выступил против Сульшера - игроки Манчестер Юнайтед разделились на два лагеря

26-летний хавбек уже обратился к своему скандального агента Мино Райола с просьбой начать переговоры о переходе в королевский клуб.

По информации издания, Райола на прошлой неделе отменил встречу с руководством Манчестер Юнайтед, на которой он собирался обсудить будущее Поля.

В этом сезоне АПЛ Погба провел 32 матча, в которых видзначися 13 голами и 9 голевыми пасами.

  • 24 апреля стало известно, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба объявил одноклубникам о намерении летом перейти в "Реал".
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