В Чернобыльской зоне обещают позаботиться о "безопасном туризме"

11 июля, 2019, 11:46

Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения будет заниматься работой с посетителями для обеспечения безопасности визитов

Об этом сообщает Укринформ.

"Вопрос, которым будет заниматься агентство после указа, это будет работа с посетителями. Количество желающих посетить Зону отчуждения и посмотреть, какие изменения происходят на нашей территории, растет из года в год. Мы считаем своим долгом показать, какова цена человеческой ошибки , но и как природа может самовосстанавливаться", - сообщил председатель государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук во время открытия нового саркофага над 4 реактором.

Он отметил, что ГАЗО и в дальнейшем будет заботиться о безопасном пребывании туристов в Зоне отчуждения и соблюдении всех правил радиационной безопасности.

"Эта территория будет развиваться. Ее 85% - Чернобыльский радиационно-экологический заповедник. Де-факто, человеческая деятельность достигает здесь лишь 3% территории. Остальная территории, которая не входит в заповедник, по законодательной инициативе, которая уже есть в ВР, будет территорией специальной промышленности, где будет совершенствоваться инфраструктура обращения с радиоактивными отходами", - добавил Петрук.

Петрук сказал, что большая часть Чернобыля - это территория промышленного использования.

Поэтому, "ключевая задача - введение нового безопасного конфайнмента в эксплуатацию, выполнение международных обязательств по демонтажу нестабильных конструкций, введение в эксплуатацию СВЯП-2, а также строительство хранилища для промежуточного хранения остекленных высокоактивных радиоактивных отходов".