Меркель прокомментировала приступы тремора во время официальных мероприятий

11 июля, 2019, 17:26

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя приступы дрожи на официальных мероприятиях, заявила, что ответственно относится к своему здоровью

Об этом сообщает Reuters.

"Во-первых, вы можете исходить из того, что я понимаю всю ответственность на занимаемой мной должности и поэтому ответственно отношусь к вопросам, связанным со здоровьем", - сказала канцлер.

По словам Меркель, она также имеет "личную заинтересованность в том, чтобы оставаться здоровой", и следит за своим здоровьем.