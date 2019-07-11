Меркель прокомментировала приступы тремора во время официальных мероприятий
11 июля, 2019, 17:26
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя приступы дрожи на официальных мероприятиях, заявила, что ответственно относится к своему здоровью
Об этом сообщает Reuters.
"Во-первых, вы можете исходить из того, что я понимаю всю ответственность на занимаемой мной должности и поэтому ответственно отношусь к вопросам, связанным со здоровьем", - сказала канцлер.
По словам Меркель, она также имеет "личную заинтересованность в том, чтобы оставаться здоровой", и следит за своим здоровьем.
- Напомним, накануне Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц подверглась нападению тремора перед камерами журналистов во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
- Первый инцидент произошел во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
- Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
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