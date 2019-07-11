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Espreso.tvОбществоКабмин передаст все ІТ-системы таможни, налоговой и Минфина в новое учреждение

Кабмин передаст все ІТ-системы таможни, налоговой и Минфина в новое учреждение


фото: 1prospect
Кабинет министров Украины принял концепцию, в рамках которой состоится постепенная централизация всех ІТ-функций в налоговом, таможенном и финансовом направлениях

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что правительство приняло решение передать все ИТ-системы и функции Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы вновь учреждении, которое будет осуществлять централизованное информационное управление электронными функциями.

"Мы болеем за скорейшее налаживание взаимодействия между массивами данных основных игроков в сфере государственных финансов - ГКСУ, Минфина, ГНС, ДМС. Ведь чем проще будет обмен информацией и чем удобнее IT-структура, тем быстрее мы сможем предоставлять на самом деле качественные государственные услуги нашим гражданам" , - сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Передача ІТ-функционала будет происходить в течение 2019-2021 годов. В частности, до конца 2019 г. туда должны перейти электронные системы налоговой и таможенной служб, до конца марта 2020 - ІТ-функции Минфина и казначейства.

 

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