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Espreso.tvОбществоТелефон доверия в СНБО и ресурс для декларирования товаров: Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой

Телефон доверия в СНБО и ресурс для декларирования товаров: Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на таможне

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, Кабмину поручено создать на Едином веб-портале органов исполнительной власти информационный ресурс для добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозят на территорию Украины одной партией.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и ввести систему обмена информацией в режиме реального времени с информационными системами других государств по поводу таможенного оформления товаров.

Кабмин также должен принять до 1 января 2020 года меры для взаимодействия между гарантами, выдающими финансовые гарантии для уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Отдельно в указе секретарю Совета нацбезопасности и обороны поручено внести на рассмотрение СНБО вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, которая впоследствии должна разработать программу борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Также в аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

  • Напомним, 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (экс-первого заместителя министра экономического развития и торговли) на должности председателя Государственной таможенной службы Украины.
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