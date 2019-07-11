Гимн слушали сидя: в Германии для Меркель изменили протокол официальных мероприятий
Об этом сообщает Укринформ.
Во избежание неловких ситуаций и лишних вопросов, в ведомстве канцлера ФРГ несколько изменили протокол церемонии официальной встречи и позволили провести церемонию встречи премьера Дании Метте Фредериксен в Берлине сидя.
Напомним, накануне, во время подобной церемонии с финским коллегой Антти Ринне, Меркель стало плохо - у нее началась дрожь.
Впервые это произошло на публике три недели назад, во время церемонии официальной встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель чувствовала себя действительно плохо и выглядела так, будто могла потерять сознание. Затем подобное, но не так сильно, произошло, когда она стояла рядом с президентом ФРГ Ф.-В. Штайнмайером во время представления нового министра.
- Первый инцидент дрожи Ангелы Меркель произошел во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
- Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
- В третий раз за последний месяц Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подверглась приступу тремора перед камерами журналистов во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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