Гимн слушали сидя: в Германии для Меркель изменили протокол официальных мероприятий

11 июля, 2019, 16:55

11 июля, во время церемонии встречи премьера Дании Метте Фредериксен в Берлине обе главы правительств слушали государственные гимны сидя

Об этом сообщает Укринформ.

Во избежание неловких ситуаций и лишних вопросов, в ведомстве канцлера ФРГ несколько изменили протокол церемонии официальной встречи и позволили провести церемонию встречи премьера Дании Метте Фредериксен в Берлине сидя.

Напомним, накануне, во время подобной церемонии с финским коллегой Антти Ринне, Меркель стало плохо - у нее началась дрожь.

Впервые это произошло на публике три недели назад, во время церемонии официальной встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель чувствовала себя действительно плохо и выглядела так, будто могла потерять сознание. Затем подобное, но не так сильно, произошло, когда она стояла рядом с президентом ФРГ Ф.-В. Штайнмайером во время представления нового министра.