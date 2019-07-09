На ЧАЭС 10 июля введут в эксплуатацию новый саркофаг над 4 энергоблоком

9 июля, 2019, 12:44

"Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Отмечается, что предприятие NOVARKA проектировало и сводило саркофаг над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения и Минэкологии.

"Интерфакс" сообщает, в мероприятии может принять участие президент Украины Владимир Зеленский .