Фьюри пообещал выбить с обидчика Джошуа все сладости

9 июля, 2019, 14:15

Британский боксер Тайсон Фьюри обозвал чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса толстяком и пообещал выбить из него все сладости

Об этом сообщает talkSPORT .

Тайсон Фьюри заявил, что легко разобрался бы с американцем Энди Руисом, который 1 июня сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

"Руис, ты хочешь получить по морде? Так и будет. Но мне плевать на тебя, маленький толстяк. Я врежу ему по корпусу так, что он будет в течение месяца выплевывать все сладости, которые сожрал", - пообещал Фьюри.

Руис планирует провести повторный поединок с Джошуа до конца года.