Фьюри пообещал выбить с обидчика Джошуа все сладости
9 июля, 2019, 14:15
Британский боксер Тайсон Фьюри обозвал чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса толстяком и пообещал выбить из него все сладости
Об этом сообщает talkSPORT .
Тайсон Фьюри заявил, что легко разобрался бы с американцем Энди Руисом, который 1 июня сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
"Руис, ты хочешь получить по морде? Так и будет. Но мне плевать на тебя, маленький толстяк. Я врежу ему по корпусу так, что он будет в течение месяца выплевывать все сладости, которые сожрал", - пообещал Фьюри.
Руис планирует провести повторный поединок с Джошуа до конца года.
- 1 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Американскому боксеру Энди Руису вручили уникальный именной пояс с изображением шоколадного батончика.
- 6 июля британский тяжеловес Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Владимира Кличко в мошенничестве перед их боем.
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