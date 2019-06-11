Руису вручили именной пояс с изображением шоколадного батончика
11 июня, 2019, 10:19
Американскому боксеру Энди Руису вручили уникальный именной пояс с изображением шоколадного батончика
Об этом сообщается на странице andy_destroyer13 в instagram.
Боксер получил награду во время пребывания на родине. Уникальный именной пояс чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO. IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руису подарили представители производителя шоколадных батончиков "Сникерс".
На нем изображена корона, символизирующая чемпионство боксера. Фирменное изображение батончика выполнен из мелких драгоценных камней.
The @snickers heavyweight champion of the world has arrived in Mexico El campeon de @snickers ha llegado a Mexico estoy muy Feliz gracias @migueltorrucog
- Напомним, 2 июня британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом американцу Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
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