Руису вручили именной пояс с изображением шоколадного батончика

11 июня, 2019, 10:19

Американскому боксеру Энди Руису вручили уникальный именной пояс с изображением шоколадного батончика

Об этом сообщается на странице andy_destroyer13 в instagram.

Боксер получил награду во время пребывания на родине. Уникальный именной пояс чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO. IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руису подарили представители производителя шоколадных батончиков "Сникерс".

На нем изображена корона, символизирующая чемпионство боксера. Фирменное изображение батончика выполнен из мелких драгоценных камней.