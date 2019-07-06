Экс-соперник обвинил Кличко в мошенничестве

6 июля, 2019, 19:05

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри обвинил украинского боксера Владимира Кличко в мошенничестве перед их боем

Об этом сообщает talkSport.

Тайсон Фьюри назвал экс-чемпиона мира Владимира Кличко мошенником, завистником и заявил, что не уважает украинца.

"Кличко был хорошим чемпионом и построил отличную карьеру, но я вообще не уважаю его как личность. Он хронический мошенник и завистник. Перед боем с Кличко я был явным андердогом, мои шансы оценивали как 1:10. Победа для него была столь важной, что Владимир был готов на все, даже на мошенничество", - сказал Фьюри.

Британский боксер заявил, что украинец носил специальные ботинки, чтобы казаться одного роста с ним. Кроме того, Фьюри уверен, что для их боя Кличко хотел использовать слишком мягкий канвас.

Британец заявил, что украинец специально готовился к такому покрытию на ринге, а он оказался на нем впервые. Но, по словам Фьюри, в результате настил все же заменили.

К тому же британец пожаловался, что его заставили биться в неудобных перчатках, а представителям его команды не позволили наблюдать за тейпированием Кличко.

29 ноября 2015 года Владимир Кличко уступил в бою с британцем Тайсоном Фьюри и потерял чемпионские титулы.