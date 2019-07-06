Экс-соперник обвинил Кличко в мошенничестве
Об этом сообщает talkSport.
Тайсон Фьюри назвал экс-чемпиона мира Владимира Кличко мошенником, завистником и заявил, что не уважает украинца.
"Кличко был хорошим чемпионом и построил отличную карьеру, но я вообще не уважаю его как личность. Он хронический мошенник и завистник. Перед боем с Кличко я был явным андердогом, мои шансы оценивали как 1:10. Победа для него была столь важной, что Владимир был готов на все, даже на мошенничество", - сказал Фьюри.
Британский боксер заявил, что украинец носил специальные ботинки, чтобы казаться одного роста с ним. Кроме того, Фьюри уверен, что для их боя Кличко хотел использовать слишком мягкий канвас.
Британец заявил, что украинец специально готовился к такому покрытию на ринге, а он оказался на нем впервые. Но, по словам Фьюри, в результате настил все же заменили.
К тому же британец пожаловался, что его заставили биться в неудобных перчатках, а представителям его команды не позволили наблюдать за тейпированием Кличко.
29 ноября 2015 года Владимир Кличко уступил в бою с британцем Тайсоном Фьюри и потерял чемпионские титулы.
- 1 июля экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс перед интервью выпить бутылку пива.
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