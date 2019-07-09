//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБессмертного вернули в Трехстороннюю контактную группу в Минске

Бессмертного вернули в Трехстороннюю контактную группу в Минске


фото: pravda.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске

Об этом говорится в указе президента №504 / 2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А. Моцыка", - говорится в документе.

Читайте также. Украинцам надо готовиться к серьезному бою в Минском процессе, - Бессмертный

Роман Безсмертный ранее уже работал в ТКГ. Во время работы он подчеркивал, что оккупированные территории могут вернуться в Украину на условиях Конституции, а разговоров о внесении изменений в Конституцию ради возвращения оккупированных территорий быть не должно, поскольку сувереном является весь украинский народ, а не его часть. Также Бессмертный отдельно акцентировал внимание на вопросе возвращения Крыма.

Читайте также. "Пилот некомпетентен, в самолете - 42 млн человек" : Бессмертный сказал, что надо менять в системе власти

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июля, 2019 вторник

больше новостей

9 июля, 2019 вторник

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать