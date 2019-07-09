Бессмертного вернули в Трехстороннюю контактную группу в Минске

9 июля, 2019, 16:44

Об этом говорится в указе президента №504 / 2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А. Моцыка", - говорится в документе.

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Роман Безсмертный ранее уже работал в ТКГ. Во время работы он подчеркивал, что оккупированные территории могут вернуться в Украину на условиях Конституции, а разговоров о внесении изменений в Конституцию ради возвращения оккупированных территорий быть не должно, поскольку сувереном является весь украинский народ, а не его часть. Также Бессмертный отдельно акцентировал внимание на вопросе возвращения Крыма.

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