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Espreso.tvОбществоУкраинцам надо готовиться к серьезному бою в минском процессе, - Бессмертный

Украинцам надо готовиться к серьезному бою в минском процессе, - Бессмертный

Россия использовала момент возникновения противоречий внутри Украины

Об этом украинский политик Роман Безсмертный заявил в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

"Президент Зеленский знал, что заседания ПАСЕ закончатся возвращением к работе делегации РФ, поэтому он и не встретился с нашими депутатами. Точнее будет сказать, что он избежал этой встречи, поскольку между новой командой власти и большей частью сегодняшнего парламента идет эмоциональная дискуссия. Это не просто «страсбургский заговор», это расчет Украины за то, что происходит в мире ", - сказал Бессмертный.

По его словам, сейчас нужно без эмоций разработать контрмеры, как по линии ПАСЕ, так и по линии ЕС. Политика между Вашингтоном, Лондоном, Берлином и Парижем скоординирована, а это значит, что мы получим другие сигналы с нормандского формата. Поэтому нам надо готовиться к серьезному бою в минском процессе.

"Если мы не будем согласовывать позиции между президентом, МИД и парламентом, мы розсиплемося в аргументации. Нам сегодня крайне необходимо сохранить санкционную политику в отношении РФ, помощь, которую получала Украина, развивать движение в ЕС и НАТО. Эта ситуация должна стать для всех нас уроком как выстраивать внешнюю политику во время выборов, когда к власти приходят противоположные политические силы ", - пояснил Бессмертный.

Он добавил, что Россия использовала момент возникновения противоречия внутри Украины.

"Что может случиться? Украинская делегация на эмоциях может зайти в пике в ПАСЕ, может заявить о своем выходе. А это не скоординированный шаг. Развалится система в Совете Европы, а за этим надо будет Украина налаживать отношения с Берлином, Лондоном, Парижем. Все , что сегодня происходит, свидетельствует об одном - глубокие институциональные ошибки в организации государственных институтов ", - пояснил политик.

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  • Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в который пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
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