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Espreso.tvОбществоКучма возглавит Трехстороннюю контактную группу в Минске, - Зеленский

Кучма возглавит Трехстороннюю контактную группу в Минске, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Леонида Кучму представлять интересы Украины в Минске

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV .

"Я встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии, другими партнерами по Евросоюзу. Мы обсуждали очень важный вопрос для каждого украинца, для нашей команды - это прекращение огня на Донбассе", - отметил Зеленский.

Он отметил, что есть общая позиция по возобновлению переговоров в нормандском формате и разблокированию Минского процесса.

"Уже 5 июня состоится трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Кучмой, известным всем в Украине и за рубежом", - подчеркнул президент.

Он отметил, что очень рад, что Кучма присоединился к решению этого вопроса.

"Я понимаю, что для президента Кучмы, это большой груз, и особенно для его семьи. Я вам очень благодарен", - отметил он.

По словам президента, у делегации во главе с Кучмой есть новые предложения для Минска.

"У нас уже есть общие конкретные предложения, потому что у нас нет много лет на прекращение войны и продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - подчеркнул Зеленский.

 

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