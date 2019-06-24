"Пилот некомпетентен, в самолете - 42 млн человек": Бессмертный сказал, что надо менять в системе власти

24 июня, 2019, 23:04

Проблема украинской общественно-политической действительности заключается в зависимости системы власти от личности человека, на которого возложены властные полномочия

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV украинский политик, дипломат, нардеп II, III, IV и V созывов, кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Роман Бессмертный.

"Нынешняя система власти субъективно зависима. Нам ее надо менять. Надо минимизировать влияние физического лица на систему организации власти, развивать местное самоуправление и так далее. У нас есть одна важная слабость. Люди свою работу делают - они 73% отдали за кандидата. У нас есть проблема с поводырями - с теми, кто формирует ценности, кому доверяют, кто эти ценности рассказывает и показывает, кто несет их на международной арене. Вот где проблема - нам нужно воспитывать тех, кто является лицом нации за рубежом, в середине и т. д. Мы провалились в этом. Украинская политика превратилась в сплошное шоу. Мы "тащимся", нам хочется верить в то, что форма заменит содержание. После шоу хочется есть, только не будет скоро при таком развитии событий ", - сказал Бессмертный.

Политик отметил, что скептически оценивает профессиональные способности Владимира Зеленского на должности президента Украины, но подчеркнул, что ответственным украинским гражданам необходимо приложить максимум усилий, чтобы уберечь страну от кризиса.

"Во время избирательной кампании меня спросили: что бы вы сказали кандидату Зеленскому? Я бы ему посоветовал как можно скорее забрать документы из ЦИК. Этого достаточно, чтобы вы поняли, как на этапе избирательной кампании я оценивал профессиональную пригодность этого кандидата. 73% избирателей проголосовали за него. Человек, который имеет опыт и понимает, что такое государственная машина, в такой ситуации должен думать, как сейчас этим самолетом управлять. Да, пилот некомпетентен, я это прекрасно понимаю. В самолете сидят 42 млн. Что сейчас? Запускать в штопор этот самолет или думать, как его выдержать в полете? Задача тех, кто понимает хоть немножко, сейчас сделать все, чтобы этот самолет мог лететь. Нам надо думать, как этот самолет выдержать в полете, чтобы он не развалился ", - сказал Бессмертный.