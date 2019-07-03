Мендель отказалась свидетельствовать на допросе в ГПУ, - СМИ

3 июля, 2019, 20:06

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель приходила на допрос в Генеральную прокуратуру, но отказалась свидетельствовать

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в ГПУ.

Мендель вызвали на допрос в качестве свидетеля для разъяснения ее публичных высказываний.

Как пишет издание, во время допроса Мендель отказалась свидетельствовать, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.