"Озвучила позицию Зеленского на весь мир". Соцсети обсуждают заявление пресс-секретаря президента, что ВСУ якобы обстреливают детсады, школы, больницы
Об этом она рассказала вечером 7 июня 2019 в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1", комментируя информацию о том, что представитель Украины в Минской трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма предложил запретить защитникам Украины открывать огонь в ответ. Запись ее словам доступно на YouTube .
"О чем конкретно шла речь. О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, со школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. Да, гражданские. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. И, собственно, речь шла о том, что бы не поддаваться провокациям ", - отметила она.
"Мы должны перейти в курс прагматической и спокойной дипломатии. И в центре этой дипломатии должно быть самое важное - это ценность человеческой жизни", - добавила Мендель.
По ее словам, именно поэтому Зеленский "пытается начать заново, восстановить Минский процесс, который просто зашел в глужий угол".
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По все годы войны с Россией в Донбассе это первое заявление украинского официального лица о подобном.
Пользователи социальных сетей, в т.ч. представители экспертной среды, не оставили без внимания выступление Мендель.
Справка
Юлия Мендель имеет 32 года.
Кандидат филологических наук.
Последние места работы - телеканалы "112" и "Интер".
- Напомним, свержение бюста сталинского маршала Георгия Жукова в Харькове спикер Зеленского назвала "ярким примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в течение последних лет".