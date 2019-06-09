"Озвучила позицию Зеленского на весь мир". Соцсети обсуждают заявление пресс-секретаря президента, что ВСУ якобы обстреливают детсады, школы, больницы

9 июня, 2019, 08:07

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о том, как Вооруженные силы Украины вроде бы иногда "попадают в провокации" со стороны рссийских и наемников и ошибочно обстреливают гражданские объекты, из-за чего гибнут мирные жители

Об этом она рассказала вечером 7 июня 2019 в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1", комментируя информацию о том, что представитель Украины в Минской трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма предложил запретить защитникам Украины открывать огонь в ответ. Запись ее словам доступно на YouTube .

"О чем конкретно шла речь. О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, со школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. Да, гражданские. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. И, собственно, речь шла о том, что бы не поддаваться провокациям ", - отметила она.

"Мы должны перейти в курс прагматической и спокойной дипломатии. И в центре этой дипломатии должно быть самое важное - это ценность человеческой жизни", - добавила Мендель.

По ее словам, именно поэтому Зеленский "пытается начать заново, восстановить Минский процесс, который просто зашел в глужий угол".

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По все годы войны с Россией в Донбассе это первое заявление украинского официального лица о подобном.

Пользователи социальных сетей, в т.ч. представители экспертной среды, не оставили без внимания выступление Мендель.

Справка

Юлия Мендель имеет 32 года.

Кандидат филологических наук.

Последние места работы - телеканалы "112" и "Интер".