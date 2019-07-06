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Espreso.tvОбществоНефедов рассказал, когда в Украине заработает электронная таможня

Нефедов рассказал, когда в Украине заработает электронная таможня


фото: radiosvoboda.org
Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, когда в Украине заработает электронная таможня

Об этом сообщает "Радио свобода".

Электронная таможня в Украине может заработать ориентировочно через год. Об этом во Львове заявил Максим Нефедов во время представления президентом Владимиром Зеленским председателя Львовской ОГА Маркиян Мальский.

"Электронная таможня может начать работу ориентировочно через год. Нам нужен был примерно год, чтобы запустить систему "Прозорро" и примерно год для запуска системы "Прозорро.Продажи". Такие сроки, мне кажется, достаточно реальны", - сказал Нефедов.

Он добавил, что для реализации проекта является финансирование и соответствующие специалисты.

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