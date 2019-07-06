Мальский стал новым главой Львовской ОГА
Текст соответствующего указа главы государства, распространено его пресс-службой, передает Еспресо.TV.
"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе президента №490 / 2019 от 5 июля 2019 года.
Соответственно, указом №489 / 2019 с этой должности уволен Ростислав Замлинский.
Справка
Мальский Маркиян Маркиянович - кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории и философии права Института права и психологии, Национального университета "Львовская политехника".
Тема диссертационного исследования: "Арбитражное соглашение как условие рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже".
Также получил степень магистра права в Институт Мировой Торговли (Берн, Швейцария) и Стокгольмском университете (Швеция).
С октября 2016 года работает почетным консулом Австрии во Львове. Также он является главой западного филиала юридической компании Arzinger.
Свободно владеет английским, немецким, польским, немецким и французским языками.
Его отец - ученый и дипломат, посол Украины в Польше в 2010-2014 годах Маркиян Зиновьевич Мальский.
- Перед этим Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации, несмотря на то, что его брат Евгений Кириленко, по сообщениям СМИ, воюет в рядах российско-террористических сил.
- Факт проживания семьи Павла Кириленко на оккупированной территории подтвердил сам президент.
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