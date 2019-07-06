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Espreso.tvОбществоМальский стал новым главой Львовской ОГА

Мальский стал новым главой Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского новым главой Львовской областной государственной администрацией

Текст соответствующего указа главы государства, распространено его пресс-службой, передает Еспресо.TV.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе президента №490 / 2019 от 5 июля 2019 года.

Соответственно, указом №489 / 2019 с этой должности уволен Ростислав Замлинский.

Справка

Мальский Маркиян Маркиянович - кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории и философии права Института права и психологии, Национального университета "Львовская политехника".

Тема диссертационного исследования: "Арбитражное соглашение как условие рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже".

Также получил степень магистра права в Институт Мировой Торговли (Берн, Швейцария) и Стокгольмском университете (Швеция).

С октября 2016 года работает почетным консулом Австрии во Львове. Также он является главой западного филиала юридической компании Arzinger.

Свободно владеет английским, немецким, польским, немецким и французским языками.

Его отец - ученый и дипломат, посол Украины в Польше в 2010-2014 годах Маркиян Зиновьевич Мальский.

  • Перед этим Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации, несмотря на то, что его брат Евгений Кириленко, по сообщениям СМИ, воюет в рядах российско-террористических сил.
  • Факт проживания семьи Павла Кириленко на оккупированной территории подтвердил сам президент.
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