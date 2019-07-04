Протесты в Грузии: прокуратура назвала штурм парламента попыткой госпереворота
4 июля, 2019, 15:34
Прокуратура заявляет, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии, передает РБК-Украина.
МВД Грузии будет расследовать беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя.
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В ведомстве отметили, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Сообщается, что в ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет больше.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
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