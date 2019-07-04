Протесты в Грузии: прокуратура назвала штурм парламента попыткой госпереворота

4 июля, 2019, 15:34

Прокуратура заявляет, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии, передает РБК-Украина.

МВД Грузии будет расследовать беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя.

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В ведомстве отметили, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Сообщается, что в ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет больше.