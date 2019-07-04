//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротесты в Грузии: прокуратура назвала штурм парламента попыткой госпереворота

Протесты в Грузии: прокуратура назвала штурм парламента попыткой госпереворота


фото: REUTERS
Прокуратура заявляет, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии, передает РБК-Украина.

МВД Грузии будет расследовать беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя.

Читайте также: Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих

В ведомстве отметили, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Сообщается, что в ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет больше.

  • Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

3 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать