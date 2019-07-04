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Espreso.tvОбществоОБСЕ не может подтвердить разведение сил в Станице Луганской - ООС

ОБСЕ не может подтвердить разведение сил в Станице Луганской - ООС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

Об этом в эфире "Общественного" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашением", - сказал Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или час можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - отметил генерал-майор.

В то же время, он говорит, что украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - отметил Бондарь.

26 июня в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении первого этапа отвода сил со стороны украинских военных. Власть Станицы Луганской подтвердила, что боевики также отвели свои силы, для чего из блокпостов так называемой "ЛНР" убрали наемников и "казаков", и заменили их на кадровых военных РФ.

  • Полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
  • 27 июня боевики отошли от пешеходного моста.
  • Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
  • 1 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции ООС
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