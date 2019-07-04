ОБСЕ не может подтвердить разведение сил в Станице Луганской - ООС

4 июля, 2019, 21:08

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

Об этом в эфире "Общественного" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашением", - сказал Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций.

"Но есть определенные предостережения, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или час можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - отметил генерал-майор.

В то же время, он говорит, что украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - отметил Бондарь.

26 июня в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении первого этапа отвода сил со стороны украинских военных. Власть Станицы Луганской подтвердила, что боевики также отвели свои силы, для чего из блокпостов так называемой "ЛНР" убрали наемников и "казаков", и заменили их на кадровых военных РФ.