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Espreso.tvОбществоОБСЕ подтвердила развод сил в районе Станицы Луганской

ОБСЕ подтвердила развод сил в районе Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции ООС

Об этом говорится в ежедневном отчете мониторинговой миссии.

Отмечается, что 29 июня СММ получила ноту от МИД Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств ВСУ на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня миссия получила письмо от "ЛНР", в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

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В отчете говорится, что в пределах участка разведения ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования, а боевики проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новый КПВВ за пределами участка разведения.

  • В полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
  • 27 июня боевики отошли от пешеходного моста.
  • Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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