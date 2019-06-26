В Станице Луганской начали отводить подразделения ООС

26 июня, 2019, 14:59

26 июня украинские военные покинули позиции возле КПВВ "Станица Луганская"

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил на Facebook.

Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Это происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны.

По словам генерал-лейтенанта Александра Сирского, который лично контролировал отвода войск, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник. За этим продолжают наблюдать представители наблюдательной миссии ОБСЕ.

Также ожидается на днях приезд представителя Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы, для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи.