Разведение сил на Станице Луганской: боевики отошли от пешеходного моста
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают КПВВ силами групп разминирования ВСУ и ГСЧС проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности, чтобы обнаружить и обезвредить взрывоопасные предметы.
Отмечается, что в течение четверга, 27 июня, не запланированы другие мероприятия в рамках разведения сил украинской стороной.
"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности", - заявили в штабе.
Также сообщается, если оккупанты не будут совершать дальнейшие шаги по отводу сил за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.
Пропуск через КПВВ осуществляется в штатном режиме.
Полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.
- Трехсторонняя контактная группа еще в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Эти попытки в течение почти трех лет были безрезультатными из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
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