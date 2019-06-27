Разведение сил на Станице Луганской: боевики отошли от пешеходного моста

27 июня, 2019, 15:24

Противник завершил первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают КПВВ силами групп разминирования ВСУ и ГСЧС проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности, чтобы обнаружить и обезвредить взрывоопасные предметы.

Отмечается, что в течение четверга, 27 июня, не запланированы другие мероприятия в рамках разведения сил украинской стороной.

"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности", - заявили в штабе.

Также сообщается, если оккупанты не будут совершать дальнейшие шаги по отводу сил за определенные рубежи, украинские военные немедленно вернутся на свои позиции.

Пропуск через КПВВ осуществляется в штатном режиме.

Полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин населенного пункта.