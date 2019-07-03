Парубий просит ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария

3 июля, 2019, 10:54

Голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился в ЦИК с просьбой отменить регистрацию кандидатами в нардепы экс-главы АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева, а также скандального блогера Анатолия Шария

Об этом Парубий заявил во время выступления в Веровний Раде, передает Еспресо.TV .

"Обращаюсь к ЦИК, получив вновь открывшиеся факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц. Реванш не пройдет. Не будем так, что пророссийские марионетки и те, кто работал против Украины 5 лет, имели право баллотироваться в украинский парламент", - сказал Парубий.

В Facebook голова Верховной Рады отметил, что обратился в правоохранительные органы с доказательствами того, что Клюев и Шарий последние 5 лет не проживали в Украине, а потому не вправе баллотироваться в нардепы.

"Как голова Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генпрокуратуру Украины, СБУ, Госпогранслужбы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", - написал Парубий.