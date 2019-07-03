Парубий просит ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария
Об этом Парубий заявил во время выступления в Веровний Раде, передает Еспресо.TV .
"Обращаюсь к ЦИК, получив вновь открывшиеся факты, пересмотреть свое решение и отменить решение о регистрации одиозных лиц. Реванш не пройдет. Не будем так, что пророссийские марионетки и те, кто работал против Украины 5 лет, имели право баллотироваться в украинский парламент", - сказал Парубий.
В Facebook голова Верховной Рады отметил, что обратился в правоохранительные органы с доказательствами того, что Клюев и Шарий последние 5 лет не проживали в Украине, а потому не вправе баллотироваться в нардепы.
"Как голова Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генпрокуратуру Украины, СБУ, Госпогранслужбы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", - написал Парубий.
- Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков написал главе ЦИК письмо с просьбой пересмотреть решение о регистрации Андрея Клюева, заявив, что, по данным МВД, тот находился за границей последние 5 лет.
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