«Не проживал в Украине 5 лет": Аваков написал в ЦИК письмо о регистрации Клюева
Об этом Аваков сообщил в Facebook.
"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков.
В письме говорится, что, по данным МВД, Клюев не проживал последние 5 лет в Украине, поэтому не имеет права баллотироваться в народные депутаты.
"МВД Украины достоверно известно, что указанный гражданин покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние 5 лет, что является нарушением ч. 2 ст. 75 Конституции Украины. Кроме этого, по данным Интегрированной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" Клюев А. П. не пересекал границу Украины на протяжении последних 5 лет. в случае, если бы указанный гражданин пересекал государственную границу Украины, он был бы задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске как лицо, уклоняется от сли дство и суда ", - говорится в письме.
- Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.
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