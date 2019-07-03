«Не проживал в Украине 5 лет": Аваков написал в ЦИК письмо о регистрации Клюева

3 июля, 2019, 08:34

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал председателю Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук письмо с просьбой пересмотреть решение о регистрации кандидатом в нардепы экс-главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Клюева

Об этом Аваков сообщил в Facebook.

"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что он послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков.

В письме говорится, что, по данным МВД, Клюев не проживал последние 5 лет в Украине, поэтому не имеет права баллотироваться в народные депутаты.

"МВД Украины достоверно известно, что указанный гражданин покинул территорию Украины в 2014 году вместе с Януковичем В.Ф. и не проживал на территории Украины последние 5 лет, что является нарушением ч. 2 ст. 75 Конституции Украины. Кроме этого, по данным Интегрированной информационно-телекоммуникационной системы "Аркан" Клюев А. П. не пересекал границу Украины на протяжении последних 5 лет. в случае, если бы указанный гражданин пересекал государственную границу Украины, он был бы задержан правоохранительными органами, поскольку находится в розыске как лицо, уклоняется от сли дство и суда ", - говорится в письме.