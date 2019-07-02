Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкин
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначения на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382)", - говорится в сообщении.
Ранее, 11 июня, Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении с должности генпрокурора Юрия Луценко.
19 июня Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Зеленского об увольнении генпрокурора Луценко .
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