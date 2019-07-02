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Espreso.tvОбществоЗеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкин

Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкин


фото: 2000.ua
2 июля президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Верховной Раде с просьбой немедленно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина и назначения главой МИД Вадима Пристайко

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко (р. н. 10380), а также увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел (р. н. 10381) и назначения на нее Вадима Пристайко (р. н. 10382)", - говорится в сообщении.

Ранее, 11 июня, Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об увольнении с должности генпрокурора Юрия Луценко.

19 июня Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Зеленского об увольнении генпрокурора Луценко .

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