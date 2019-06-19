Не было кворума: комитет Рады не смог рассмотреть увольнение Луценко

19 июня, 2019, 16:45

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Зеленского об увольнении генпрокурора Луценко

Об этом заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, сообщает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что представление на увольнение генпрокурора было подано с нарушениями, говорится в сообщении.

"Подкомитет считает, что нет оснований - представление об увольнении генерального прокурора подано с нарушениями, нет заключения квалификайно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Поэтому я хотел сегодня предложить комитету, чтобы мы это представление направили в Верховную Раду без решения комитета. А Рада бы определилась", - отметил он.

По мнению Кожемякина, есть много путей увольнения генпрокурора, в частности, можно собрать 150 подписей за недоверие ему, и он увольняется.

"К сожалению, кворума нет. Поэтому я не могу открыть комитет", - заявил он.