Не было кворума: комитет Рады не смог рассмотреть увольнение Луценко
Об этом заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, сообщает РБК-Украина.
Нардеп отметил, что представление на увольнение генпрокурора было подано с нарушениями, говорится в сообщении.
"Подкомитет считает, что нет оснований - представление об увольнении генерального прокурора подано с нарушениями, нет заключения квалификайно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Поэтому я хотел сегодня предложить комитету, чтобы мы это представление направили в Верховную Раду без решения комитета. А Рада бы определилась", - отметил он.
По мнению Кожемякина, есть много путей увольнения генпрокурора, в частности, можно собрать 150 подписей за недоверие ему, и он увольняется.
"К сожалению, кворума нет. Поэтому я не могу открыть комитет", - заявил он.
- Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду относительно увольнения с должности генпрокурора Юрия Луценко .
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