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Espreso.tvОбществоНе было кворума: комитет Рады не смог рассмотреть увольнение Луценко

Не было кворума: комитет Рады не смог рассмотреть увольнение Луценко

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление президента Украины Зеленского об увольнении генпрокурора Луценко

Об этом заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, сообщает РБК-Украина.

Нардеп отметил, что представление на увольнение генпрокурора было подано с нарушениями, говорится в сообщении.

"Подкомитет считает, что нет оснований - представление об увольнении генерального прокурора подано с нарушениями, нет заключения квалификайно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Поэтому я хотел сегодня предложить комитету, чтобы мы это представление направили в Верховную Раду без решения комитета. А Рада бы определилась", - отметил он.

По мнению Кожемякина, есть много путей увольнения генпрокурора, в частности, можно собрать 150 подписей за недоверие ему, и он увольняется.

"К сожалению, кворума нет. Поэтому я не могу открыть комитет", - заявил он.

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