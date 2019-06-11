Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора
Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Подписано представление на увольнение генпрокурора Юрия Витальевича Луценко. Несмотря на изменения в Закон "О прокуратуре", о том, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы Закона "О прокуратуре" говорят о том, что прокурором Генпрокуратуры может быть человек, который имеет юридическое образование. Ведь этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь юридическое образование и опыт в области права ", - пояснил Рябошапка.
"У Луценко этого опыта нет. Президент вносит представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора", - добавил замглавы АП.
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