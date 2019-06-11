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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора

Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора


фото: rada.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление в Верховную Раду об освобождении от должности генпрокурора Юрия Луценко

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Подписано представление на увольнение генпрокурора Юрия Витальевича Луценко. Несмотря на изменения в Закон "О прокуратуре", о том, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы Закона "О прокуратуре" говорят о том, что прокурором Генпрокуратуры может быть человек, который имеет юридическое образование. Ведь этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь юридическое образование и опыт в области права ", - пояснил Рябошапка.

"У Луценко этого опыта нет. Президент вносит представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора", - добавил замглавы АП.

 

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