Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора

11 июня, 2019, 15:30

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Подписано представление на увольнение генпрокурора Юрия Витальевича Луценко. Несмотря на изменения в Закон "О прокуратуре", о том, что генпрокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы Закона "О прокуратуре" говорят о том, что прокурором Генпрокуратуры может быть человек, который имеет юридическое образование. Ведь этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь юридическое образование и опыт в области права ", - пояснил Рябошапка.

"У Луценко этого опыта нет. Президент вносит представление об увольнении Луценко с должности генпрокурора", - добавил замглавы АП.