"Шальке" потеряет большие деньги из-за Коноплянки

21 июня, 2019, 13:56

Немецкий "Шальке" готов ощутимо потерять на трансфере украинца Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Superhaber .

Немецкий "Шальке" летом 2017 заплатил "Севильи" за украинца 12,5 млн евро, а сейчас готов продать футболиста за 4 млн евро в "Фенербахче". Ранее немецкий клуб требовал 5 млн евро, а турецкий предлагает только 3. Контракт 29-летнего полузащитника сборной Украины с "Шальке" заканчивается следующим летом.

По информации Bild, "Шальке" уже нашел замену экс-игроку "Днепра", сделав предложение "Фортуне" по поводу 24-летнего полузащитника Бенито Рамана. Бельгиец играет на левом фланге атаки, но при необходимости может закрыть любую позицию в нападении. В сезоне 2018/19 он забил 10 голов в Бундеслиге и отдал 4 голевых паса. Контракт Рамана с "Фортуной" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость - 12 млн евро.

Коноплянка в сезоне 2018/2019 провел 21 матч в составе гельзенкирхенского клуба, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.