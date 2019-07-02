"Генк" не хочет отпускать Малиновского в Италию
2 июля, 2019, 10:55
Спортивный директор "Генка" Димитри де Конде рассказал, при каких условиях Руслан Малиновский может остаться в клубе
Об этом сообщает Voetbalkrant.
"Чувствую, что Малиновский хочет перейти в топ-европейский чемпионат. Учитывая его возраст, это понятно. Мы хотим внести свой вклад в эту историю. При условии, что поступит соответствующее предложение. Если такого предложения не поступит, мы настроены на то, чтобы он остался в "Генке". Должно быть взаимное уважение. У меня сложилось впечатление, что Руслан понял это", - сказал де Конде.
В Италии интерес к 26-летнему украинцу проявляют "Сампдория", "Аталанта" и "Наполи".
- Напомним, 27 июня стало известно, что полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский дал согласие на возможный переход в "Сампдорию".
- 24 июня итальянская "Сампдория" предложила 12 млн евро плюс бонусы за полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
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