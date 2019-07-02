"Генк" не хочет отпускать Малиновского в Италию

2 июля, 2019, 10:55

Спортивный директор "Генка" Димитри де Конде рассказал, при каких условиях Руслан Малиновский может остаться в клубе

Об этом сообщает Voetbalkrant.

"Чувствую, что Малиновский хочет перейти в топ-европейский чемпионат. Учитывая его возраст, это понятно. Мы хотим внести свой вклад в эту историю. При условии, что поступит соответствующее предложение. Если такого предложения не поступит, мы настроены на то, чтобы он остался в "Генке". Должно быть взаимное уважение. У меня сложилось впечатление, что Руслан понял это", - сказал де Конде.

В Италии интерес к 26-летнему украинцу проявляют "Сампдория", "Аталанта" и "Наполи".