Промоутер рассказал, что согласовали условия боя Ломаченко с Кэмпбеллом
1 июля, 2019, 10:22
Промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн сообщил о договоренности на бой с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Boxing Scene .
Бой Ломаченко с Кэмпбеллом состоится 31 августа в Лондоне.
"Соглашение оформлена. Мы только согласовали условия с Ломаченко, и я собираюсь встретиться с Люком Кэмпбеллом, чтобы представить ему окончательный контракт. Мы с нетерпением ждем этого поединка. Официальный анонс боя должен появиться на первой неделе июля. Обе стороны уже на борту, все взволнованы, и я не могу дождаться, чтобы начать промоутинг этого события ", - сказал Хирн.
- Напомним, 20 июня сообщили, что бой украинского боксера Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом переносят из Британии .
- 21 июня сообщили, что украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл еще не знают, где проведут бой .
- 26 июня подтвердили информацию о дате боя украинского боксера Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.
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