Обстрел санитарного автомобиля в Водяном: стали известны имена погибших
1 июля, 2019, 18:04
Стали известны имена погибших военных медиков, которые 1 июля эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное и попали под обстрел российских оккупантов
Об этом сообщили на странице ООС в заметке на Facebook.
"Командование Объединенных сил с грустью сообщает, что сегодня, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко ", - говорится в сообщении.
Согласно информации ООС, санитарный автомобиль, которым военные медики ехали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса.
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- Президент назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном нарушением норм международного гуманитарного права
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