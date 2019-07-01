Обстрел санитарного автомобиля в Водяном: стали известны имена погибших

1 июля, 2019, 18:04

Стали известны имена погибших военных медиков, которые 1 июля эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное и попали под обстрел российских оккупантов

Об этом сообщили на странице ООС в заметке на Facebook.

"Командование Объединенных сил с грустью сообщает, что сегодня, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко ", - говорится в сообщении.

Согласно информации ООС, санитарный автомобиль, которым военные медики ехали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса.