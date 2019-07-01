//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбстрел санитарного автомобиля в Водяном: стали известны имена погибших

Обстрел санитарного автомобиля в Водяном: стали известны имена погибших


фото: krapka
Стали известны имена погибших военных медиков, которые 1 июля эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное и попали под обстрел российских оккупантов

Об этом сообщили на странице ООС в заметке на Facebook.

"Командование Объединенных сил с грустью сообщает, что сегодня, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, спасая жизнь раненого собрата, погибли в результате вражеского обстрела военнослужащие Морской пехоты Украины: водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко ", - говорится в сообщении.

Согласно информации ООС, санитарный автомобиль, которым военные медики ехали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

1 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать