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Espreso.tvОбществоВ Донецкой области оккупанты обстреляли авто медиков: погиб боец ООС, еще двое - ранены

В Донецкой области оккупанты обстреляли авто медиков: погиб боец ООС, еще двое - ранены

В понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российской оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики попали в автомобиль "Хаммер" с ПТУР.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков 1 военнослужащий погиб на месте. Еще 2 военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

 

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