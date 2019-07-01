В Донецкой области оккупанты обстреляли авто медиков: погиб боец ООС, еще двое - ранены
1 июля, 2019, 12:59
В понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российской оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики попали в автомобиль "Хаммер" с ПТУР.
В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков 1 военнослужащий погиб на месте. Еще 2 военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.
Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.
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