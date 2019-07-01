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Espreso.tvОбществоОбстрел военных медиков на Донбассе: умер еще один раненый боец

Обстрел военных медиков на Донбассе: умер еще один раненый боец


фото: bbc
Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе Водяного, от полученных травм скончался

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Напомним, в понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российской оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

 

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