Обстрел военных медиков на Донбассе: умер еще один раненый боец
1 июля, 2019, 15:37
Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе Водяного, от полученных травм скончался
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Напомним, в понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российской оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС.
Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.
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