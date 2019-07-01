Подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс, - Зеленский об обстреле санитарного автомобиля в Водяном
1 июля, 2019, 17:36
Президент назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном нарушением норм международного гуманитарного права
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один раненый. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал Зеленский.
Он призвал украинских партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые не приближают к миру.
- Напомним, в понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС.
- Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе Водяного, от полученных травм умер. Всего от обстрела погибли двое украинских военных.
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