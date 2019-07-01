Подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс, - Зеленский об обстреле санитарного автомобиля в Водяном

1 июля, 2019, 17:36

Президент назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном нарушением норм международного гуманитарного права

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один раненый. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал Зеленский.

Он призвал украинских партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые не приближают к миру.