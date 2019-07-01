Обстрел санитарного автомобиля неподалеку Водяного рассмотрят на Трехсторонней группе
1 июля, 2019, 21:13
Обстрел боевиками санитарного автомобиля вблизи Водяного в районе ООС рассмотрят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске
Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
"Стрелять у медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", - написал Данилюк.
Секретарь СНБО отметил, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщил Данилюк.
- 1 июля в 10:50 в Донецкой области оккупанты обстреляли авто медиков .
- Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе Водяного, от полученных травм скончался.
- Президент назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном нарушением норм международного гуманитарного права.
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