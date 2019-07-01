Обстрел санитарного автомобиля неподалеку Водяного рассмотрят на Трехсторонней группе

1 июля, 2019, 21:13

Обстрел боевиками санитарного автомобиля вблизи Водяного в районе ООС рассмотрят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Стрелять у медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", - написал Данилюк.

Секретарь СНБО отметил, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщил Данилюк.