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Espreso.tvОбществоЗеленский: силы в Станице Луганской развели с обеих сторон

Зеленский: силы в Станице Луганской развели с обеих сторон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 1 июля, как украинские военные, так и российские боевики отвели силы на линии разграничения в Станице Луганской

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Facebook.

"Всем привет. Сегодня произошло важное событие - в Станице Луганской произошло разведение сил с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый шаг для устойчивого прекращения огня по всей линии разграничения", - сказал Зеленский.

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