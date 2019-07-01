1 июля, 2019, 08:15

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Facebook.

"Всем привет. Сегодня произошло важное событие - в Станице Луганской произошло разведение сил с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый шаг для устойчивого прекращения огня по всей линии разграничения", - сказал Зеленский.