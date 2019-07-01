Зеленский: силы в Станице Луганской развели с обеих сторон
1 июля, 2019, 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 1 июля, как украинские военные, так и российские боевики отвели силы на линии разграничения в Станице Луганской
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Facebook.
"Всем привет. Сегодня произошло важное событие - в Станице Луганской произошло разведение сил с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Мне кажется, это первый шаг для устойчивого прекращения огня по всей линии разграничения", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее в ОБСЕ заявили о завершении разведения сил возле Станицы Луганской.
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