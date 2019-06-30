//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМеркель прокомментировала состояние своего здоровья после очередного приступа дрожи

Меркель прокомментировала состояние своего здоровья после очередного приступа дрожи


фото: Politico
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос о состоянии своего здоровья после очередного приступа дрожи на официальном мероприятии

Об этом со ссылкой на Politico сообщает 24 канал.

В кулуарах саммита G20 в Японии Меркель заявила, что ей нечего сказать о состоянии своего здоровья кроме того, что она в порядке. Накануне в чиновницы дважды случались приступы дрожи на публике.

Журналисты поинтересовались у канцлера, как она себя чувствует, осмотрел ли ее уже врач и может ли она объяснить, что с ней происходит.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне нечего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала Меркель.

  • Напомним, 18 июня Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Она объяснила свое состояние обезвоживанием.
  • 27 июня канцлер Германии Ангела Меркель снова дрожала во время официальных мероприятий на саммите G20.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

30 июня, 2019 воскресенье

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать