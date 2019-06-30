Меркель прокомментировала состояние своего здоровья после очередного приступа дрожи
30 июня, 2019, 17:36
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос о состоянии своего здоровья после очередного приступа дрожи на официальном мероприятии
Об этом со ссылкой на Politico сообщает 24 канал.
В кулуарах саммита G20 в Японии Меркель заявила, что ей нечего сказать о состоянии своего здоровья кроме того, что она в порядке. Накануне в чиновницы дважды случались приступы дрожи на публике.
Журналисты поинтересовались у канцлера, как она себя чувствует, осмотрел ли ее уже врач и может ли она объяснить, что с ней происходит.
"Я понимаю ваш вопрос, но мне нечего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала Меркель.
- Напомним, 18 июня Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Она объяснила свое состояние обезвоживанием.
- 27 июня канцлер Германии Ангела Меркель снова дрожала во время официальных мероприятий на саммите G20.
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