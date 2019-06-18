Меркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским
Об этом сообщает "Европейская правда".
Встречая президента Украины Зеленского возле своего офиса, Ангела Меркель дрожала и покачивалась при исполнении национальных гимнов, говорится в сообщении.
Отмечается, что такое поведение Меркель привлекло внимание журналистов, которые сделали вывод, что она выглядела нездоровой.
Во время совместной с Зеленским пресс-конференции, Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.
"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды. Я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - отметила она.
Президент Зеленский добавил, что во время инцидента стоял рядом с Меркель.
"Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности", - отметил глава Украины.
Ангела Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.
- Напомним, 18 мая во время официальной встречи Зеленского возле своего офиса, Меркель не могла удержать свое тело от дрожания, когда военный оркестр начал играть немецкий гимн.
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