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Espreso.tvОбществоМеркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским

Меркель прокомментировала свою дрожь во время встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое не слишком здоровое состояние во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встречая президента Украины Зеленского возле своего офиса, Ангела Меркель дрожала и покачивалась при исполнении национальных гимнов, говорится в сообщении.

Отмечается, что такое поведение Меркель привлекло внимание журналистов, которые сделали вывод, что она выглядела нездоровой.

Во время совместной с Зеленским пресс-конференции, Меркель заверила, что уже чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды. Я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - отметила она.

Президент Зеленский добавил, что во время инцидента стоял рядом с Меркель.

"Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности", - отметил глава Украины.

Ангела Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.

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