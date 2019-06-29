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Espreso.tvОбществоЗаместителем главы СБУ стал генерал из команды Тимошенко, - СМИ

Заместителем главы СБУ стал генерал из команды Тимошенко, - СМИ


фото: YouTube
Заместителем Ивана Баканова, который сейчас является в.и.о. главы СБУ, назначили генерал-майора Анатолия Калюжняка, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ "К" СБУ и подпадает под действие закона о люстрации

Об этом сообщает Слидство.Инфо .

Как отмечается, о назначении Калюжняка не сообщается на официальном сайте СБУ, "однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам".

По ее словам, Калюжняка назначили "заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью примерно неделю назад".

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в течение 2010-2013 годов, генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявляет экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, ведь подпадает под закон "О очистки власти".

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По данным "Слидства.Инфо", у Калюжняка есть только гараж на Хмельнитчине, при этом его родные владеют тремя квартирами и двумя паркоместами в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве. На порталах недвижимости отмечается, что этот дом имеет собственный охраняемый двор, двухуровневый подземный паркинг и гостевую стоянку.

Сам Калюжняк, вероятно, живет в объединенных из двух квартир апартаментах, которые оформлены на его жену. Размер жилья в госреестре недвижимости не указано.

Дочь Калюжняка - 25-летняя Ольга - также имеет двухкомнатную квартиру в этом жилом комплексе.

Также в собственности семьи Калюжняка есть дом в пригороде Хмельницкого на территории относительно нового коттеджного городка.

Семья Калюжняка имеет также несколько элитных внедорожников: на генерал-майора записана последняя модель AUDI Q8, дочь имеет Range Rover 2018 выпуска.

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"Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, позволяющих проводить такой образ жизни, журналисты не нашли. В биографии Калюжняка говорится, что он всю жизнь строил карьеру в СБУ, а в 2014 году после увольнения со службы ушел работать помощником нардепа Владислава Бухарева, который недавно возглавил Службу внешней разведки Украины", - заключает "Слидство.Инфо".

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