Кто такой Владислав Бухарев? 10 фактов из жизни главы Службы внешней разведки Украины

12 июня, 2019, 17:26

Сергей Руденко

11 июня президент Зеленский назначил новым главой СВР соратника Юлии Тимошенко - Владислава Бухарева

50-летний генерал СБУ Владислав Бухарев - давний друг Владимира Зеленского и "Студии Квартал 95". В политических кулуарах говорят, что Бухарев является кумом Евгения Кошевого. А журналистка Татьяна Николаенко утверждает, что жена генерала - Елена Бухарева является даже сценаристкой "Студии".

Как бы там ни было, очевидно, что новый руководитель Службы внешней разведки и "кварталовцы" - давние знакомые. Пойдет ли это на пользу государству, пока сказать трудно. По крайней мере, присутствие генерала-лейтенанта с опытом работы в СБУ во главе СВР пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Еспресо.TV подготовило 10 фактов из жизни генерала Владислава Бухарева, которые помогут составить представление о новом главном разведчике страны.

1. 50 лет. Родился 14 марта 1969 в Лебедине, что на Сумщине. Начинал обучение в Одесском электротехническом институте связи им. Попова, а заканчивал уже в Киевском высшем военном инженерном училище связи. В 2018 году получил диплом юриста в Сумском государственном университете.

Мама Владислава Бухарева. Фото с Facebook Бухарева

2. 15 лет прослужил в Службе безопасности Украины. Именно в этот период он получил медаль от ФСБ России "За боевое сотрудничество". Как говорит сам Бухарев, награду он получил за участие в международной спецоперации по пресечению наркотрафика. В этой операции, по словам, Бухарева были задействованы спецслужбы разных стран, в том числе США, России, Европы и Никарагуа.

3. С 2007 по 2010 года - первый заместитель главы Государственной налоговой администрации, начальник налоговой милиции. Именно в тот период налоговой руководил тогдашний соратник Юлии Тимошенко, бывший совладелец Брокбизнесбанка Сергей Буряк. С приходом к власти Виктора Януковича Бухарев ушел на пенсию.

Владислав Бухарев с Юлией Тимошенко. Фото с Facebook Владислава Бухарева

4. В марте 2014 года после прихода в Службу безопасности Валентина Наливайченко Бухарев стал его первым заместителем, начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Говорят, что тогдашнему приходу в СБУ Бухарев обязан тогдашнему и.о. главы государства Александру Турчинову и генералу Андрею Кожемякину. После победы на президентских выборах Петра Порошенко Бухарев был отстранен от должности. Почему именно Петр Алексеевич отставил Владислава Викторовича - неизвестно. Впрочем, как намекнул в своем блоге на "Украинской правде" соратник Бухарева по фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин, генералу есть что рассказать о Петре Порошенко.

5. В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в частности, при освобождении Красного Лимана и Славянска. В октябре 2014 года при поддержке ВО "Батькивщина" избран народным депутатом в одномандатном округе №162 (Сумская область). В нынешнем парламенте был председателем подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Объяснение Бухарева о медали ФСБ России

6. Женат. Жена - Елена, по образованию педагог. Окончила Киевский педагогический университет Драгоманова. Преподает в Славянской гимназии в столице. По данным журналистки Татьяны Николаенко, Елена - сценаристка "Студии Квартал 95". У супругов двое детей - сын Алексей и дочь Юлия. Бухарева-младшая пробует себя в певческой карьере. Как указано на странице Facebook, она выступала от GB Event by Kvartal 95 .



Владислав Бухарев с сыном Алексеем. Фото с Facebook Бухарева



Елена Бухарева с сыном. Фото с Facebook Елены Бухаревой



Владислав Бухарев с дочерью Юлией. Фото с Facebook Юлии Бухаревой

7. Более 10 лет Владислав Бухарев знаком с Владимиром Зеленским и его "Студией Квартал 95". Начиная с 2009 года, ежегодно "кварталовцы" при поддержке нынешнего руководителя Службы внешней разведки, участвовуют благотворительных концертах в родном для генерала Лебедине, а точнее - в селе Пидопригоры. В политических кулуарах даже сплетничают, что фронтмен "Квартала" Евгений Кошевой и Владислав Бухарев - кумовья. По крайней мере, об этом пишет известная общественная активистка Ольга Решетилова. Так или нет, пока неизвестно.

Впрочем, то, что между "кварталовцами" и генералами сложились дружеские отношения - очевидно. По крайней мере, на странице жены генерала и их дочери - многочисленные фотографии с Зеленским и актерами "Студии Квартал 95".



Владислав Бухарев с Евгением Кошевым, 2015 Фото с Facebook Бухарева



Афиша "Квартала" в Лебедине



Жена и дочь Владислава Бухарева с Юзиком с "Квартала". Фото с Facebook Бухарева



Елена и Юлия Бухареву с Владимиром Зеленским во время избирательной кампании 2019 года. Фото с Facebook Бухарева



Юлия Бухарева

8. В соответствии с электронной декларацией о доходах, в прошлом году депутат заработал 817 тыс. грн а его жена - 91 тыс. грн. Также Елена Бухарева получила полмиллиона как проценты со счета в Латвии, где хранит $ 400 тыс. Кроме того, она также сохраняет почти 85 000 евро в Австрии. В наличности в семьи Бухарев - $ 7 тыс, 6000 евро и 58 тыс. грн.

В собственности супруги Бухареву есть две квартиры в Киеве (100 кв. м и 220 кв.м). Им принадлежит дом на 700 кв.м и земля в селе Вишенки под Киевом. Елена Бухарева, как отмечает «Слидство.инфо», владеет недвижимостью в оккупированном Крыму. В 2011 году она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе по соседству с Ливадийским дворцом в Ялте. Там, кстати, имеет квартиру и первая леди Елена Зеленская.

Дочь Бухарев - Юлия владеет земельным участком и квартирой на более 75 квадратных метров в жилом комплексе DESNA residence в пригороде столицы.

Семья владеет четырьмя автомобилями - два Lexus, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Multivan 2017 года, стоимостью от 1300000, который Бухареву передал в безвозмездное пользование Александр Коротеев. Он в прошлом году подарил дочери Бухарева Юлии два подарка почти в 1,5 миллиона гривен.

Владислав Бухарев, который за 27 лет ни дня не работал в коммерческих структурах, подарил дочери два подарка на более чем 15 млн грн. Вероятно, речь идет о столичной квартире на 219 кв.м, владелицей которой стала девушка.



Владислав Бухарев в окружении коллег-депутатов. Фото с Facebook Бухарева

9. В 2018 году против ряда украинцев Россия ввела экономические и дипломатические санкции, фигурирует в этом списке и Владислав Бухарев.

10. По данным Центра противодействия коррупции, в кресле народного депутата Украины не голосовал за разрешение на арест депутатов Розенблатта, Полякова и Онищенко, за снятие иммунитета с депутатов Вилкула, Дунаева, Дейдея и Березкина и за привлечение к уголовной ответственности депутата Лозового.