//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКто такой Владислав Бухарев? 10 фактов из жизни главы Службы внешней разведки Украины

Кто такой Владислав Бухарев? 10 фактов из жизни главы Службы внешней разведки Украины

11 июня президент Зеленский назначил новым главой СВР соратника Юлии Тимошенко - Владислава Бухарева

50-летний генерал СБУ Владислав Бухарев - давний друг Владимира Зеленского и "Студии Квартал 95". В политических кулуарах говорят, что Бухарев является кумом Евгения Кошевого. А журналистка Татьяна Николаенко утверждает, что жена генерала - Елена Бухарева является даже сценаристкой "Студии".

Как бы там ни было, очевидно, что новый руководитель Службы внешней разведки и "кварталовцы" - давние знакомые. Пойдет ли это на пользу государству, пока сказать трудно. По крайней мере, присутствие генерала-лейтенанта с опытом работы в СБУ во главе СВР пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Еспресо.TV подготовило 10 фактов из жизни генерала Владислава Бухарева, которые помогут составить представление о новом главном разведчике страны.

1. 50 лет. Родился 14 марта 1969 в Лебедине, что на Сумщине. Начинал обучение в Одесском электротехническом институте связи им. Попова, а заканчивал уже в Киевском высшем военном инженерном училище связи. В 2018 году получил диплом юриста в Сумском государственном университете.

null Мама Владислава Бухарева. Фото с Facebook Бухарева

2. 15 лет прослужил в Службе безопасности Украины. Именно в этот период он получил медаль от ФСБ России "За боевое сотрудничество". Как говорит сам Бухарев, награду он получил за участие в международной спецоперации по пресечению наркотрафика. В этой операции, по словам, Бухарева были задействованы спецслужбы разных стран, в том числе США, России, Европы и Никарагуа.

3. С 2007 по 2010 года - первый заместитель главы Государственной налоговой администрации, начальник налоговой милиции. Именно в тот период налоговой руководил тогдашний соратник Юлии Тимошенко, бывший совладелец Брокбизнесбанка Сергей Буряк. С приходом к власти Виктора Януковича Бухарев ушел на пенсию.

null Владислав Бухарев с Юлией Тимошенко. Фото с Facebook Владислава Бухарева

4. В марте 2014 года после прихода в Службу безопасности Валентина Наливайченко Бухарев стал его первым заместителем, начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Говорят, что тогдашнему приходу в СБУ Бухарев обязан тогдашнему и.о. главы государства Александру Турчинову и генералу Андрею Кожемякину. После победы на президентских выборах Петра Порошенко Бухарев был отстранен от должности. Почему именно Петр Алексеевич отставил Владислава Викторовича - неизвестно. Впрочем, как намекнул в своем блоге на "Украинской правде" соратник Бухарева по фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин, генералу есть что рассказать о Петре Порошенко.

5. В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в частности, при освобождении Красного Лимана и Славянска. В октябре 2014 года при поддержке ВО "Батькивщина" избран народным депутатом в одномандатном округе №162 (Сумская область). В нынешнем парламенте был председателем подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Объяснение Бухарева о медали ФСБ России

6. Женат. Жена - Елена, по образованию педагог. Окончила Киевский педагогический университет Драгоманова. Преподает в Славянской гимназии в столице. По данным журналистки Татьяны Николаенко, Елена - сценаристка "Студии Квартал 95". У супругов двое детей - сын Алексей и дочь Юлия. Бухарева-младшая пробует себя в певческой карьере. Как указано на странице Facebook, она выступала от GB Event by Kvartal 95 .

null
Владислав Бухарев с сыном Алексеем. Фото с Facebook Бухарева

null
Елена Бухарева с сыном. Фото с Facebook Елены Бухаревой

null
Владислав Бухарев с дочерью Юлией. Фото с Facebook Юлии Бухаревой

7. Более 10 лет Владислав Бухарев знаком с Владимиром Зеленским и его "Студией Квартал 95". Начиная с 2009 года, ежегодно "кварталовцы" при поддержке нынешнего руководителя Службы внешней разведки, участвовуют благотворительных концертах в родном для генерала Лебедине, а точнее - в селе Пидопригоры. В политических кулуарах даже сплетничают, что фронтмен "Квартала" Евгений Кошевой и Владислав Бухарев - кумовья. По крайней мере, об этом пишет известная общественная активистка Ольга Решетилова. Так или нет, пока неизвестно.

Впрочем, то, что между "кварталовцами" и генералами сложились дружеские отношения - очевидно. По крайней мере, на странице жены генерала и их дочери - многочисленные фотографии с Зеленским и актерами "Студии Квартал 95".

null
Владислав Бухарев с Евгением Кошевым, 2015 Фото с Facebook Бухарева

null
Афиша "Квартала" в Лебедине

null
Жена и дочь Владислава Бухарева с Юзиком с "Квартала". Фото с Facebook Бухарева

null
Елена и Юлия Бухареву с Владимиром Зеленским во время избирательной кампании 2019 года. Фото с Facebook Бухарева

null
Юлия Бухарева

8. В соответствии с электронной декларацией о доходах, в прошлом году депутат заработал 817 тыс. грн а его жена - 91 тыс. грн. Также Елена Бухарева получила полмиллиона как проценты со счета в Латвии, где хранит $ 400 тыс. Кроме того, она также сохраняет почти 85 000 евро в Австрии. В наличности в семьи Бухарев - $ 7 тыс, 6000 евро и 58 тыс. грн.

В собственности супруги Бухареву есть две квартиры в Киеве (100 кв. м и 220 кв.м). Им принадлежит дом на 700 кв.м и земля в селе Вишенки под Киевом. Елена Бухарева, как отмечает «Слидство.инфо», владеет недвижимостью в оккупированном Крыму. В 2011 году она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе по соседству с Ливадийским дворцом в Ялте. Там, кстати, имеет квартиру и первая леди Елена Зеленская.

Дочь Бухарев - Юлия владеет земельным участком и квартирой на более 75 квадратных метров в жилом комплексе DESNA residence в пригороде столицы.

Семья владеет четырьмя автомобилями - два Lexus, Toyota Land Cruiser и Volkswagen Multivan 2017 года, стоимостью от 1300000, который Бухареву передал в безвозмездное пользование Александр Коротеев. Он в прошлом году подарил дочери Бухарева Юлии два подарка почти в 1,5 миллиона гривен.
Владислав Бухарев, который за 27 лет ни дня не работал в коммерческих структурах, подарил дочери два подарка на более чем 15 млн грн. Вероятно, речь идет о столичной  квартире на 219 кв.м, владелицей которой стала девушка.

null
Владислав Бухарев в окружении коллег-депутатов. Фото с Facebook Бухарева

9. В 2018 году против ряда украинцев Россия ввела экономические и дипломатические санкции, фигурирует в этом списке и Владислав Бухарев.

10. По данным Центра противодействия коррупции, в кресле народного депутата Украины не голосовал за разрешение на арест депутатов Розенблатта, Полякова и Онищенко, за снятие иммунитета с депутатов Вилкула, Дунаева, Дейдея и Березкина и за привлечение к уголовной ответственности депутата Лозового.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать