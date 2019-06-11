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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главу Службы внешней разведки

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Владислав Бухарев
Владислав Бухарев
фото: segodnya
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .

"Было подписан указ о назначении главы внешней службы разведки, им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.

В 2014 году и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

 

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