Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

11 июня, 2019, 15:42

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .

"Было подписан указ о назначении главы внешней службы разведки, им назначен Бухарев Владислав", - сказал он.

В 2014 году и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.