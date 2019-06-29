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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК допустила партию Саакашвили к выборам

ЦИК допустила партию Саакашвили к выборам


фото: facebook
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию Михеила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба "Движения новых сил".

"На заседании ЦИК решили зарегистрировать "Движение новых сил" Саакашвили во многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

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