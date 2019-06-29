ЦИК допустила партию Саакашвили к выборам
29 июня, 2019, 22:18
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию Михеила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных парламентских выборах
Об этом сообщает пресс-служба "Движения новых сил".
"На заседании ЦИК решили зарегистрировать "Движение новых сил" Саакашвили во многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.
- 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в народные депутаты от партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил".
- После этого суд обязал ЦИК допустить партию Саакашвили к участию в досрочных парламентских выборах.
- 29 июня кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Саакашвили.
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