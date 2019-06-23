ЦИК не допустила к выборам кандидатов от партии Саакашвили

23 июня, 2019, 22:22

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в народные депутаты от партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил"

Об этом сообщает "Укринформ" .

Соответствующее решение было принято 23 июня по итогам заседания ЦИК, провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"Рассмотрев соответствующие документы, комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии" Движение новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса ", - говорится в сообщении.

При рассмотрении этого вопроса ЦИК отметила, что внеочередные выборы народных депутатов назначены на 21 июля 2019 Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года.

Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Также принято решение направить в Национальную полицию копию этого постановления и копии протокола заседания совета политической партии "Движение новых сил" от 8 мая 2019 года и протокола ее внеочередного съезда от 10 июня 2019 для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.