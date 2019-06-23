//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019ЦИК не допустила к выборам кандидатов от партии Саакашвили

ЦИК не допустила к выборам кандидатов от партии Саакашвили


фото: ukrinform.ua
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в народные депутаты от партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил"

Об этом сообщает "Укринформ" .

Соответствующее решение было принято 23 июня по итогам заседания ЦИК, провела председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"Рассмотрев соответствующие документы, комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии" Движение новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса ", - говорится в сообщении.

При рассмотрении этого вопроса ЦИК отметила, что внеочередные выборы народных депутатов назначены на 21 июля 2019 Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года.

Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Также принято решение направить в Национальную полицию копию этого постановления и копии протокола заседания совета политической партии "Движение новых сил" от 8 мая 2019 года и протокола ее внеочередного съезда от 10 июня 2019 для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать