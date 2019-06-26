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Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили "Движение новых сил"

Выборы в Раду: Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили "Движение новых сил"

ЦИК должна зарегистрировать партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал политик.

Ранишк ЦИК отказывала депутатам от "Движения новых сил".

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.

 

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