Выборы в Раду: Суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили "Движение новых сил"
26 июня, 2019, 08:33
ЦИК должна зарегистрировать партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля
Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.
"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!", - написал политик.
Ранишк ЦИК отказывала депутатам от "Движения новых сил".
Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного съезда "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии.
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